Secção: Atualidade

Portugal com o quarto maior excedente externo da Zona Euro

Portugal terminou julho com um excedente externo superior a mil milhões de euros, o que corresponde ao quarto maior excedente da Zona Euro.

Nesse mês, a União Europeia (UE) tinha um excedente externo de 8,4 mil milhões de euros, um valor que representa uma quebra face aos valores registados quer em junho, quer em julho do ano passado (15,2 mil milhões e 10,3 mil milhões, respetivamente), segundo os dados divulgados esta segunda-feira pelo Eurostat.

O país com o maior excedente é a Alemanha, com 18,64 mil milhões de euros. O saldo da balança de pagamentos alemã costuma ser positivo em dois dígitos. Portugal também registou um excedente externo, no valor de 1,02 mil milhões de euros, o que corresponde ao melhor resultado de, pelo menos, um ano.

Com valores mais elevados do que Lisboa está a Itália, com um excedente superior a nove mil milhões de euros, e a Grécia, que em julho teve um excedente de 1,43 mil milhões. Fora da Zona Euro, a Dinamarca também teve um excedente superior (1,78 mil milhões). Do lado oposto, o défice mais elevado foi registado pela França, com -2,38 mil milhões de euros.

A balança de pagamentos reflete os fluxos financeiros de todas as transações de um país com o resto do mundo durante e inclui a balança de transações correntes e a balança de capitais. No que diz respeito à balança comercial, Portugal regista o quarto maior défice da União Europeia.