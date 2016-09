Secção: Atualidade

Previsões do Governo podem falhar, admite Carlos César

Em entrevista à TSF, o presidente do PS e líder parlamentar admite que o desempenho da economia previsto no Orçamento de Estado deste ano não venha a concretizar-se. E não acredita que a UE decida pela suspensão dos fundos a Portugal: «Seria uma decisão surpreendente», afirmou Carlos César.

O dirigente assumiu que as metas para o crescimento económico previstas no Orçamento do Estado serão difíceis de concretizar mas ainda acredita que possa haver um aumento do «ritmo do crescimento da economia» nos meses que faltam até ao final do ano: «É possível que as nossas previsões não venham a confirmar-se mas temos alguns indicadores que são prometedores», justificou Carlos César em entrevista à TSF esta segunda-feira.

«Temos consciência de que o que estamos a fazer é insuficiente e muito condicionado. Trabalhamos sabendo que não estamos a fazer tudo o que gostaríamos de fazer mas que estamos a fazer tudo o que podemos fazer», disse o presidente do PS e líder parlamentar. Carlos César lembrou ainda os «compromissos externos que obrigam à preservação de indicadores como o défice» e diz não acreditar que a União Europeia penalize Portugal com a suspensão de fundos comunitários.