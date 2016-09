Secção: Atualidade

Tribunal aceita providência cautelar contra abate de árvores no parque municipal

Tempo de leitura: 2 m

Um grupo de cidadãos da Guarda interpôs uma providência cautelar para travar o abate de árvores previsto na requalificação do parque municipal da cidade.

Em comunicado, os subscritores adiantam que o procedimento deu entrada no Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo Branco no passado 6 de setembro e que a providência foi «liminarmente aceite» no dia 16. O objetivo destes munícipes é manifestar a sua «profunda preocupação e discordância» pelo processo e pelo «estilo de atuação de poder autocrático [do executivo] e pela gravidade da situação dada a sua irreversibilidade», lê-se no documento.

«Sem qualquer sinal de intenção de alteração do projeto de abate e com contrato de adjudicação já assinado, esta era a única solução viável para parar o processo e estender o prazo para uma discussão que nunca foi efetuada, sob pena de ficarmos privados de um valioso património por uma opção estética questionável por parte de um grupo de arquitetos que, com certeza, não fruem nem conhecem a fundo o nosso parque municipal e a nossa cidade», acrescenta o grupo de cidadãos.

No documento recorda-se que «tem estado a ser levado a cabo desde há alguns meses, na Guarda, um massivo abate de árvores de notáveis proporções e antiguidade e surge agora um novo triste capítulo desta saga na requalificação do parque municipal». «Sabemos que umas poucas árvores devem ser abatidas por motivos de segurança e sanidade, mas em número ínfimo relativamente ao proposto – foram abatidas mais de 30 em março passado junto à vedação, e a abater entre 20 e 30 segundo um desenho do projeto a que tivemos acesso pontual», revelam os subscritores.