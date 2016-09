Secção: Atualidade

Lloyd Cole regressa ao passado no TMG

Tempo de leitura: 2 m

A viagem ao passado de Lloyd Cole passa esta noite pelo Teatro Municipal da Guarda (TMG), palco de um dos quatro concertos acústicos que o ex-vocalista e rosto dos míticos Commotions vai dar em Portugal por estes dias.

O guião para este espetáculo intimista e revivalista chama-se “Playing the classic Lloyd Cole songbook 1983-1996”, um trabalho onde o músico e compositor vai recordar os principais “hits” da banda inglesa e alguns dos temas que marcaram a sua – quase despercebida – carreira a solo. Ao seu lado estará a tocar o seu filho mais velho, William. Afastado da ribalta há anos, esta é uma oportunidade imperdível para ouvir a inimitável voz de Lloyd Cole e temas como “Are You Ready To be Heartbroken”, “Brand New Friend” ou “Jennifer she Said”, todos do incontornável álbum “Rattlesnakes” (1984). O músico era então o trovador de uma geração culta e irreverente, escrevendo letras carregadas de referências literárias e cinematográficas em que se reviam muitos jovens.

O cantor e compositor que atualmente reside em Nova Iorque, já declarou 2016 como o seu ano retrospetivo. Depois de editar “Lloyd Cole and the Commotions Collected Recordings 1983-1989”, antologia que recebeu rasgados e justificados elogios de toda a imprensa, o cantor anda agora em digressão acústica com todas essas canções e as que se sucederam – sem grande sucesso, diga-se em abono da verdade – ao fim dos Commotions em 1989. Contudo, por cá, o músico é um caso raro de empatia com o público, tendo atuado por diversas vezes nos palcos portugueses. O próprio falou dessa forte ligação numa entrevista ao “Diário de Notícias” publicada na terça-feira: «Portugal foi o primeiro sítio onde nos sentimos grandes estrelas pop pela primeira vez. [Em1988, em Cascais, com os Commotions] estava um caos. Foi estranho e entusiasmante sentirmo-nos um pouco como os Beatles por dez minutos. É um dos poucos sítios no mundo em que vou pela rua e as pessoas dizem: “Oh hello, Mr. Lloyd Cole”».

Além da Guarda, o britânico atuou ontem em Aveiro e hoje em Lisboa. A mini digressão termina sábado na Casa da Música, no Porto. Com este concerto, o TMG volta a marcar a agenda cultural da região.