Secção: Atualidade

Matos & Prata promove ação de campanha na Guarda e Fundão

Tempo de leitura: 1 m

«Proporcionar aos clientes sensações diferentes» é o objetivo da ação de campanha que a Matos & Prata está a promover durante o dia de hoje, na Praça Velha da Guarda. À disposição está «um conjunto de viaturas que normalmente não existem em stock nas concessões da região», revela José Prata. Segundo o administrador da empresa, «temos sete modelos diferentes com uma particularidade que corresponde à imagem M». Trata-se de uma gama desportiva da BMW, «a gasolina, e todos superiores a 300 cavalos, alguns com 560». Entre eles, está «o novíssimo M2, e o M4 com kit de competição, a última novidade da marca», adianta o administrador.

Destinado a clientes específicos, que tenham interesse em experimentar este tipo de viaturas, a Matos & Prata realiza amanhã um “test-drive” no Hotel Alambique, no Fundão. «Vamos juntar, mais uma vez, clientes do distrito da Guarda e de Castelo Branco», garante o responsável.