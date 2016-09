Secção: Atualidade

Dia Europeu sem Carros apenas em Manteigas e Seia

Tempo de leitura: 1 m

Longe vai o tempo em que os municípios da região se acotovelavam com atividades na Semana Europeia da Mobilidade. Este ano apenas dois participam no Dia Europeu sem Carros: Manteigas e Seia.

A iniciativa começa hoje com o slogan “Mobilidade inteligente. Economia forte” e, segundo o site da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), destina-se a chamar a atenção para os benefícios para a economia local «de um correto planeamento e de uma utilização racional dos transportes». Este ano, em Portugal, aderiram 53 municípios, de acordo com uma lista datada de 15 de setembro publicada naquele site.

A Quercus e a Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta (FPCUB), num comunicado conjunto, «aplaudem e destacam algumas iniciativas, embora lamentem que apenas 53 dos 308 municípios portugueses tenham acções registadas na página oficial da iniciativa (http://mobilityweek.eu)».

Para o Dia Europeu sem Carros, que se assinala na próxima quinta-feira, a Câmara de Seia programou ações de sensibilização nas escolas, a disponibilização de bicicletas elétricas nos museus municipais e centro de interpretação e o uso gratuito do “VaieVem”, serviço de transportes urbanos na cidade serrana.

Será também exibido (21h30) o filme “Amanhã”, do realizador Cyril Dion, no Cineteatro da Casa Municipal da Cultura. A sessão acontece no âmbito da apresentação da 22ª edição do CineEco – Festival Internacional de Cinema Ambiental, que vai decorrer em Seia de 8 a 15 de outubro.