Secção: Atualidade

Banco Santander concentra serviços no centro da Guarda

Tempo de leitura: 0 m

A agência do Santander Totta no largo dos Correios, na Guarda, encerra hoje no âmbito da reestruturação da rede de balcões do banco.

A partir de segunda-feira, os funcionários e serviços do antigo Banif estarão na dependência do Santander em frente ao Jardim José de Lemos.