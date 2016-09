Secção: Opinião

Entrementes

Carta aberta aos conterrâneos

Tempo de leitura: 3 m

Caro Conterrâneo,

Não será esta a melhor forma de lhe dirigir um convite. No entanto, o espaço é nobre e o momento o adequado.

De facto, a Guarda, a minha e a sua Guarda, vai receber uma iniciativa que me parece digna de ser vista e, mais do que isso, vivenciada. Em boa verdade, a iniciativa está já a decorrer. Trata-se das “Jornadas Internacionais dos Jogos – Os Jogos no Eixo Atlântico”, atividade cuja realização é da responsabilidade da Associação de Jogos Tradicionais da Guarda.

De momento pode já visitar uma mão cheia de exposições: no Paço da Cultura decorre uma mostra de brinquedos tradicionais que nos remete, a nós os mais entrados na idade, para tempos de meninice e aos outros, aos mais novos, para uma realidade que não é mais a sua e que, por isso ou apesar disso, lhes aguça o apetite. O percurso pode continuar pela galeria de arte do Teatro Municipal da Guarda onde as representações de jogos e brincadeiras no azulejo em Portugal são rainhas. Logo depois, na Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço, são os livros que contam a história dos jogos na exposição “Os Jogos Tradicionais na Literatura”. Isto para além de, também no mesmo espaço, poder observar, caro conterrâneo, umas largas centenas de selos e postais que lhe permitirão viajar pelo mundo, sempre com os jogos como pano de fundo. Se mesmo assim, a viagem lhe parecer inacabada, então dirija-se às instalações do Instituto Português do Desporto e da Juventude e exercite os neurónios na exposição de Jogos Matemáticos.

Depois, nos dias 29 e 30 deste mês, será a vez de um Congresso Internacional em que os jogos serão o ponto de partida para comunicações de especialistas de Portugal, Espanha, França e Itália, iniciativa que decorre no Pequeno Auditório do Teatro Municipal da Guarda.

As jornadas terminarão nos dias 1 e 2 de outubro com o “Festival Guarda a Jogar a Tradição”. Da Alameda de Santo André até ao Largo da Misericórdia poderão ser vistos e experienciados jogos de norte a sul de Portugal, de Espanha, França, Itália e Roménia.

Sabe o que é o salto do pastor canário? Já viu os roladores de barricas de Saint Émilion? Já participou no lançamento do queijo? Não?... Pois então não perca a oportunidade. Estes e muitos outros estarão na Guarda durante dois dias que celebrarão condignamente este património imaterial que urge ser preservado.

E para terminar que tal um Grande Prémio de Corrida de Pneus, no dia 1 à tarde?... Quem, jovem das décadas de setenta e oitenta, se não lembra de correr atalhos e veredas com um pneu e dois paus? Venha experimentar e reviver memórias de outros tempos.

É que nós, caro conterrâneo, teimosamente, continuamos a querer jogar a tradição. Fica o convite e um antecipado e tão nosso bem-haja.

Por: Norberto Gonçalves