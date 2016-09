Secção: Desporto

Futebol

Desportivo de Gouveia vence 4-3 em Touriz

Gouveenses souberam gerir a vantagem frente ao Tourizense

O Desportivo de Gouveia venceu no campo do Tourizense por 4-3 no domingo, em jogo da terceira jornada do Campeonato de Portugal, série D.

Os visitantes tiveram entradas de “leão” e adiantaram-se cedo no marcador através de Abdoulaye, que abriu o ativo aos 2’. Sete minutos depois o avançado bisou fruto da pressão dos gouveenses, mas os locais reduziram por Ivanísio Júnior aos 14’. Com o 2-1 no marcador o rumo do jogo inverteu-se e foi a vez do Tourizense se virar para o ataque e ser mais assertivo, tendo igualado a partida aos 31’ por Igor. Contudo, em cima do intervalo Abdoulaye fez o “hat-trick” ao marcar o terceiro golo da equipa do distrito da Guarda. No segundo tempo, o jogo foi muito disputado, mas os golos só voltaram a aparecer perto do final. O veterano Joaquim Teixeira faturou o quarto tento do Gouveia aos 88’ e dois minutos depois foi a vez de Zé Miguel reduzir e estabelecer o resultado final.

É um resultado moralizador num campeonato muito competitivo, onde todos os pontos valem o seu “quinhão” na fuga à despromoção. O Gouveia alinhou com Bruno Bolas, Diego, Óscar, Rafael Pinto, Artur Saldanha (Joaquim Teixeira, 47’), Ednilson (Rui Lanzinha, 70’), Edson, Filipe Melo, José Gonçalves (Cláudio “Copas”, 87’), Octávio, Abdoulaye. A equipa orientada por Jorge Cardoso ocupa o quarto lugar da geral da série D, com duas vitórias e uma derrota, e seis pontos. Na próxima jornada, agendada para domingo, os serranos, campeões distritais em título, recebem o Recreio de Águeda no Municipal do Farvão.