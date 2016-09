Secção: Sociedade

«Em Lisboa compramos imóveis do mesmo género com valores semelhantes», diz Daniel Augusto

Imobiliárias consideram que distrito da Guarda tem as casas mais caras

Estudo do Imovirtual apontou o distrito guardense como o mais barato para adquirir habitação

Ao contrário do estudo do Imovirtual (portal de imobiliário líder no país), noticiado na semana passada, que aponta a Guarda como o distrito mais barato para comprar casa, algumas agências imobiliárias guardenses contactadas por O INTERIOR revelam que não é bem assim.

Manuel Marques, da Maiopção, acha mesmo que a Guarda tem «das casas mais caras do país». O agente possui lojas em vários pontos do território nacional e considera que «no geral, os resultados do estudo não correspondem à verdade». «Temos concelhos com casas quase dadas mas outros onde as habitações são muito mais caras do que no resto do país», acrescenta. Também Daniel Augusto, agente da ImoAugusto, tem uma ideia oposta aos resultados do estudo e explica que o distrito «sofreu mais tardiamente uma baixa de preços e neste momento encontram-se ajustados à realidade da nossa região». O responsável lembra que «há 11 anos os custos eram absurdos e a crise no setor bancário levou a que houvesse uma descida», afirmando que «temos melhores preços mas não considero os mais acessíveis». Em Lisboa, adianta, «compramos casas do mesmo género de algumas situadas na Guarda com valores semelhantes».

Da mesma opinião é Joana Martins, da ERA - Guarda, para quem a cidade mais alta possui imóveis «com custos mais altos comparativamente a outras localidades». Sobre a descida de preços, a agente justifica-a com a crise financeira que se tem sentido há alguns anos. Para Joana Martins, esta baixa nos preços dos apartamentos não se deve a uma menor procura no distrito guardense mas sim ao facto de «antes ter existido um “boom” imobiliário e pagar mais cinco ou dez euros não era relevante, mas os valores tiveram de se reajustar à realidade atual». O Imovirtual analisou os apartamentos disponíveis para compra em Portugal continental, entre os meses de janeiro e julho deste ano. Dos 228.898 anúncios analisados, a Guarda surgiu em primeiro lugar na lista dos distritos mais baratos para comprar casa. O valor médio por apartamento é de 79.584,56 euros. Durante o período em análise pelo portal de imobiliário, os apartamentos mais caros situavam-se na capital do país.