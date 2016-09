Secção: Em Foco

A “Happy Wish” nasceu em janeiro e tem como objetivo concretizar desejos de pessoas institucionalizadas, independentemente da faixa etária

Estudantes da UBI realizam sonhos

Projeto conta já com a colaboração de 70 alunos da UBI

Nasceu na Covilhã a primeira Júnior Iniciativa Social da região Centro, a “Happy Wish”, que tem como objetivo a concretização de desejos de pessoas institucionalizadas.

Fundada exclusivamente por estudantes da Universidade da Beira Interior, foi Mafalda Melo, aluna de Psicologia, a promotora do projeto. Os primeiros passos foram dados em janeiro, com o apoio da Federação Portuguesa de Juniores Empresas de Portugal (JADE Portugal) e a inspiração chegou da Universidade do Porto, onde o conceito de empresa júnior já existia. A fundadora teve como ponto de partida definido «inovar no conceito na região do interior» e decidiu alargar as faixas etárias abrangidas. Se habitualmente estes projetos de concretização de sonhos estão direcionados para crianças, «a “Happy Wish” quer chegar também a adultos», refere a presidente da iniciativa de intervenção social.

Atualmente, o projeto sem fins lucrativos, nascido na “cidade neve”, conta com 70 elementos de vários cursos da UBI que já estão a desenvolver atividades com a Casa do Menino Jesus. Os promotores acreditam que até ao final do ano possam ser realizados os primeiros sonhos. Por agora, «estamos ainda a criar laços e a conhecer as crianças, precisamos de um acompanhamento mínimo de três meses», explica Mafalda Melo. A implementação da ideia não é um processo simples, com a fundadora a referir que «é preciso estabelecer contactos e falar com os profissionais que acompanham diariamente as crianças».

Os próximos passos também já estão definidos e vão consistir em desenvolver atividades na APPACDM Covilhã e num lar. A “Happy Wish” não está apenas focada na realização de sonhos, pois «há também um lado de formação e outro de venda ou troca de serviços». A estudante de Psicologia explica que os estudantes que participam no projeto terão oportunidade de «desenvolver capacidades e são transportados para o mercado de trabalho» através da realização de tarefas, dentro da área de formação, em empresas parceiras da iniciativa que disponibilizem recursos na concretização de sonhos.

Por agora iniciativa conta com o apoio da UBI e da Câmara da Covilhã. «Vamos continuar a sensibilizar a comunidade académica para se juntar a nós, bem como as empresas», adianta a presidente da “Happy Wish”, segundo a qual o “feedback” tem sido positivo. No entanto, «ainda há um caminho a percorrer. Trata-se de um conceito novo e ainda existem algumas reticências», admite Mafalda Melo.