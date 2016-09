Secção: Atualidade

CCDRC junta parceiros em aliança regional para a Saúde

Tempo de leitura: 2 m

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) assina hoje, em Coimbra, com onze entidades regionais um memorando de entendimento para a dinamização de uma Aliança Regional para a Saúde, a CentroPT Health Alliance.

O objetivo deste acordo é «a afirmação internacional da Economia da Saúde da região» e vai ser subscrito pelas Universidades de Coimbra, de Aveiro e da Beira Interior, o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, o Centro de Medicina de Reabilitação Rovisco Pais, os Centros Hospitalares da Cova da Beira e do Baixo Vouga, a Administração Regional de Saúde, a Entidade Regional de Turismo do Centro, o Biocant e o Instituto Pedro Nunes.

Segundo Ana Abrunhosa, presidente da CCDRC, «o consórcio CentroPT Health Alliance reflete a nível institucional a forte cadeia de valor (desde a investigação à prática clínica, desde o ensino ao empreendedorismo) que existe na região Centro no âmbito da Economia da Saúde». Nesse sentido, a criação deste consórcio visa «consolidar um “cluster” de atividades e atores que já existem na região e apoiar o seu processo de internacionalização, focado na valorização económica do conhecimento».

A responsável adianta que o projeto é aberto à entrada de mais empresas de base tecnológica na área das ciências da vida. Como projetos a dinamizar proximamente, o destaque vai para a programação e concretização de ações conjuntas (lançamento de iniciativas, participação em eventos de âmbito regional, nacional e internacional, dinamização do sítio eletrónico já criado, etc.). O consórcio vai igualmente contribuir para o reforço de alguns projetos internacionais da região no domínio das ciências da vida, caso da participação do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra nos trabalhos do M8 Alliance.