Sócrates pede afastamento de juiz Carlos Alexandre

O ex-primeiro ministro José Sócrates entregou um pedido de recusa do juiz Carlos Alexandre no Tribunal da Relação de Lisboa, segundo avança a TVI.

O pedido surge após José Sócrates ter revelado num artigo de opinião no “DN” que tinha dado instruções aos seus advogados «para apresentarem as respetivas queixas aos órgãos judiciais competentes”, na sequência da entrevista do magistrado titular do processo “Operação Marquês” à SIC.

Na edição desta quarta-feira, o “Correio da Manhã” revelou que o juiz Carlos Alexandre já tinha admitido pedir escusa de todos os processos que tem em mãos, entre os quais o inquérito em que é arguido José Sócrates.