Secção: Atualidade

Bayer paga quase 60 mil milhões para ficar com Monsanto

É um dos negócios do ano: a Bayer aceitou pagar 66 mil milhões de dólares (58,7 mil milhões de euros) para adquirir a empresa de produtos trangénicos, Monsanto, e tornar-se a maior companhia mundial de sementes e fertilizantes.

Segundo noticia o Expresso, o gigante alemão que comercializa produtos químicos agrícolas (além de ser também um colosso no setor farmacêutico) aceitou pagar aos acionistas da Monsanto 128 dólares (114 euros) por ação, o que representa 44 por cento acima do preço de fecho das ações da empresa norte-americana a 9 de maio, véspera do dia em que se soube que as duas multinacionais estavam em negociações.

O longo e difícil acordo anunciado esta manhã fica ainda sujeito à aprovação dos acionistas da Monsanto e dos reguladores da concorrência.

Em comunicado, citado pela AP, a Bayer refere que esta transação une duas empresas diferentes mas complementares. Os alemães comercializam uma ampla gama de produtos químicos de proteção de culturas, enquanto a norte-americana Monsanto é conhecida pelos seus negócios de produtos transgénicos. A Bayer adianta que tenciona pagar o montante acordado através de emissão de dívida e de 16,9 mil milhões de euros de capital próprio.

Juntas, as duas multinacionais representam um volume de negócios anual de 23 mil milhões de euros e reúnem cerca de 140 mil empregados.