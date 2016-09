Secção: Atualidade

Subsídio de desemprego sobe até 7 euros em 2017

O Governo vai atualizar o Indexante de Apoios Sociais (IAS) de acordo com a inflação, no Orçamento do Estado para 2017, o que levará a um aumento de prestações sociais, como o subsídio de desemprego.

O Ministério do Trabalho confirmou ao “Jornal de Negócios” a atualização do IAS, sem indicar o valor. Desde 2010 que este indexante não é atualizado. Segundo o “Jornal de Negócios” desta terça-feira, se a atualização do IAS fosse de 0,7 por cento, o subsídio de desemprego teria uma subida máxima de sete euros em 2017.

Dado o atual crescimento do Produto Interno Bruto, inferior a 2 por cento, o IAS é atualizado tendo em conta a inflação, excluindo os valores relativos à habitação. Tendo em conta que o IAS vale, neste momento, 419,22 euros e que a variação média da inflação nos últimos12 meses prevista para o final do ano – com base nos números fornecidos pelo Montepio e BPI ao “Negócios” –, a atualização será de 0,7 por cento (incluindo os valores da habitação), este valor deverá subir para 422,15 euros.

Já para o teto máximo do subsídio de desemprego – o equivalente a 2,5 IAS, ou seja 1.048 euros – a atualização deverá representar um aumento máximo de sete euros, passando a valer 1.055,3 euros.

Das principais prestações sociais, o subsídio de desemprego é a única que tem o valor preso ao Indexante de Apoios Sociais, o qual tem estado congelado desde 2010.