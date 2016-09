Secção: Atualidade

Valor das rendas deverá aumentar 54 cêntimos por cada 100 euros

Tempo de leitura: 2 m

O valor das rendas deverá aumentar 0,54 por cento em 2017, o que representa a maior subida desde 2014, segundo os números da inflação dos últimos 12 meses até agosto, hoje divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com os valores, nos últimos 12 meses até agosto, a variação do índice de preços excluindo a habitação foi de 0,54 por cento, valor que serve de base ao coeficiente utilizado para a atualização anual das rendas, ao abrigo do Novo Regime do Arrendamento Urbano (NRAU), e que representa mais 54 cêntimos por cada 100 euros de renda.

Este aumento, aplicável tanto ao meio urbano como ao meio rural, segue-se à subida de 0,16 por cento registada em 2016 e ao congelamento ocorrido em 2015 na sequência de variação negativa do índice de preços excluindo a habitação registado nesse ano.

Os quatro anos anteriores, de 2011 a 2014, tinham sido de aumentos consecutivos das rendas: uma atualização residual de 0,3 por cento em 2011 (mais 30 cêntimos por cada 100 euros de renda), de 3,19 por cento em 2012, de 3,36 por cento em 2013 e de 0,99 por cento em 2014.

Por lei, os valores das rendas estão em geral sujeitos a atualizações anuais que se aplicam de forma automática em função da inflação. O NRAU estipula que o INE é que tem a responsabilidade de apurar o coeficiente de atualização de rendas, e que tem de constar de um aviso a publicar em Diário da República até 30 de outubro de cada ano para se tornar efetivo.

Segundo a lei do arrendamento, a primeira atualização pode ser exigida um ano após a vigência do contrato, e as seguintes um ano depois da atualização prévia, tendo o senhorio de comunicar por escrito, com antecedência mínima de 30 dias o coeficiente de atualização e a nova renda que resulta deste cálculo.

Caso não o pretendam, os senhorios não são, contudo, obrigados a aplicar esta atualização.