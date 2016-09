Secção: Atualidade

Assunção Cristas vai candidatar-se à Câmara de Lisboa

A presidente do CDS revelou hoje em Oliveira do Bairro que irá representar o seu partido na disputa das autárquicas na capital, independentemente do que o PSD decida fazer.

