Catedral de Santarém e Museu Diocesano vencem Prémio Europa Nostra

A Catedral de Santarém e o Museu Diocesano adjacente foram um dos vencedores do Prémio Europa Nostra 2016, o prémio anual da União Europeia para o património cultural. Esta é a mais alta distinção na Europa no campo do património histórico e cultural.

A cerimónia de entrega do prémio do património cultural à Catedral e Museu Diocesano em Santarém realiza-se na Catedral de Santarém no dia 10 de setembro, pelas 16 horas, com a presença de João Tàtá dos Anjos, da Representação da Comissão Europeia, de Luís Filipe de Castro Mendes, Ministro da Cultura, de Guilherme d’Oliveira Martins, Europa Nostra, e de D. Manuel Pelino Domingues, Bispo de Santarém.

Depois de terem sido submetidos a um complexo projeto de conservação, entre 2012 e 2014, responsável pela restauração da arquitetura da catedral, decoração do interior e da fachada e ainda a reabilitação do museu, a Catedral de Santarém e o museu adjacente são agora reconhecidos pela Comissão Europeia como Património Cultural da União Europeia.

Para o júri do Prémio Europa Nostra, «a alta qualidade desta conservação da arte e da arquitetura é uma realização impressionante, especialmente quando se considera a abrangência do trabalho que precisava ser feito». O projeto multidisciplinar envolveu especialistas das áreas de química, biologia, radiologia, fotografia e história.

Na atribuição do prémio, o júri destacou «o compromisso dos conservadores em utilizar técnicas de construção tradicionais que asseguram uma restauração fiel da arquitetura e da coleção de arte sacra», para além da «harmonia na combinação bem-sucedida dos diferentes elementos». Este é um trabalho ambicioso que faz da Catedral de Santarém um «excelente modelo para a rede mais ampla de catedrais que se encontram por todo o país», frisou o júri.

Este prémio resulta de uma parceria entre Comissão Europeia, no âmbito do Programa Europa Criativa, e a Europa Nostra, uma organização que representa 250 ONGs, 150 organizações associadas e 1 500 membros individuais em mais de 50 países, com a missão de proteger o património e paisagens culturais na Europa. O Prémio Europa Nostra é atribuído anualmente a projetos notáveis que contribuam para preservar e estudar o património europeu, bem como para sensibilizar os cidadãos para o seu valor e impacto na economia. Todos os projetos premiados são exemplos perfeitos do que as comunidades e os cidadãos podem fazer pela herança.

Dada a importância que o património histórico e cultural da Europa tem na memória e na identidade coletiva dos cidadãos europeus, para além do seu potencial na promoção da economia e da coesão e integração sociais, a Comissão apresentou uma proposta ao Parlamento Europeu e ao Conselho para designar 2018 como o Ano Europeu do Património Cultural.