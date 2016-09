Secção: Atualidade

Exportações com maior queda dos últimos anos

Em julho, as exportações portuguesas caíram 4,6 por cento face ao mesmo mês do ano passado, refere o Instituto Nacional de Estatística (INE) nas "Estatísticas do Comércio Internacional", divulgadas hoje. É a maior queda neste indicador desde abril de 2014.

Do lado das importações, a quebra foi de 7,2 por cento, um recorde nos últimos 18 meses, o que ajudou no desempenho final da balança comercial.

O défice da balança comercial de bens em julho situava-se nos 557 milhões de euros, menos 174 milhões face ao mesmo mês de 2015. Excluindo combustíveis e lubricantes, o défice ficou nos 353 milhões de euros, 13 milhões abaixo do ano passado.

No trimestre terminado em julho, as exportações de bens caíram 2,3 por cento e as importações desceram 3,9 por cento.

Entre os países de destino das exportações portuguesas, o maior impacto negativo do lado das exportações veio dos destinos extra-UE, com quedas de 39,9 por cento em Angola, 22,6 por cento nos Estados Unidos e 29,6 por cento na China.

Nas importações, Espanha, o principal parceiro comercial de Portugal, foi o país que mais contribuiu para a redução em julho, tendo atingido uma variação homóloga de -5,7 por cento.