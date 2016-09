Secção: Atualidade

Aulas começam entre hoje e dia 15

Tempo de leitura: 1 m

As aulas para o ensino básico e secundário começam entre hoje e dia 15, segundo o despacho de Calendário Escolar. As férias do Natal serão entre 19 de dezembro e 2 de janeiro e as da Páscoa entre 5 e 18 de abril.

As aulas terminam durante o mês de junho: primeiro para os alunos do 9.º, 11.º e 12.º anos (no dia 6), depois para o 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 10.º anos (a 16 de junho) e, finalmente, a 23 de junho para todos os estudantes do ensino básico.