Contrato de adjudicação para reconstrução do antigo lar da Mêda já foi assinado

Tempo de leitura: 1 m

Construído em 1996, o antigo lar Nossa Senhora de Fátima, na Mêda, teve de ser desativado devido à falta de condições. No entanto, como a procura tem sido cada vez mais acentuada, a Santa Casa da Misericórdia resolveu levar a cabo uma requalificação do edifício, numa obra que será feita praticamente de raiz. Trata-se de um projeto no valor de 773.430,20 euros, mais IVA. O contrato da empreitada foi assinado hoje (8 de setembro), entre a Misericórdia da Mêda, representada pelo provedor Anselmo Sousa, e a empresa Gualdim Anciães Amado & Filhos, representada por José Amado.

Segundo Anselmo Sousa, «com esta obra, os nossos utentes vão ficar com todas as condições e dignidade que queremos dar». O novo lar, que terá capacidade para acolher 40 idosos, estará concluído dentro de um ano.