Secção: Atualidade

Cursos dos Comandos suspensos até à conclusão de inquérito

Tempo de leitura: 1 m

José Azeredo Lopes, o ministro da Defesa, declarou à RTP que «estão suspensos todos os cursos de comandos até ao fim do inquérito» [que decorre sobre a morte de um militar no último domingo]. O ministro já ordenou um «inquérito técnico às condições» em que se realizam estes cursos.

Esta manhã de terça-feira, Azeredo Lopes tinha afirmado que admitia intervir após a conclusão das duas investigações que decorrem à morte de um militar num curso de Comandos.

O ministro da Defesa disse à agência Lusa estar a acompanhar «com muita preocupação» os incidentes registados durante os treinos do curso de Comandos, que registou a morte no domingo e o internamento hospitalar durante a semana de pelo menos 11 militares, segundo as informações recolhidas pelo “Expresso”.

Entretanto, o provedor de Justiça determinou a abertura de «um procedimento de iniciativa própria», na sequência dos acontecimentos ocorridos em ações de treino militar do curso de comandos.

A morte do jovem militar Hugo Abreu, de 20 anos, depois de uma prova de tiro no 127º curso de Comandos no último domingo, está a ser investigada pelo Ministério Público. O gabinete de comunicação da Procuradoria-Geral da República (PGR) confirmou ao “Expresso” que o DIAP de Lisboa abriu um inquérito ao caso ocorrido no último domingo.«"Confirma-se a existência de um inquérito, o qual corre termos no DIAP de Lisboa», diz a PGR.