Secção: Desporto

Serranos vão ter equipas de futebol sénior, de infantis, “escolhinhas” e de futsal, além do BTT

AD Manteigas prepara nova época

Tempo de leitura: 3 m

A Associação Desportiva de Manteigas (ADM), sétima classificada do Distrital da Iª Divisão na última época, já iniciou os trabalhos de preparação da nova temporada.

Este ano o clube, que continua a ser presidido pelo jovem Vítor Graça, terá futebol sénior, infantis, “escolinhas” e futsal. Nesta última modalidade, a ADM procurará fazer bem melhor do que na época transata contando com os contributos de três jogadores do futebol de onze (Fábio Nogueira, Vítor Lucas e Ruben Batista) e vários reforços vindos do Distrital de Castelo Branco. Vítor Veloso deixará de ser atleta e assumirá somente as funções de diretor, enquanto António Miguel Morais, que tomou conta da equipa na fase final da época passada substituindo Filipe Sanches, vai manter-se no comando técnico. A formação inicia hoje os treinos. Ainda no futsal, a ADM vai ter uma equipa de infantis. A coletividade vai manter o zumba e o BTT (ADM Cycling) e poderá anunciar mais duas modalidades, que serão divulgadas oportunamente.

No futebol sénior Vítor Graça deixa o comando técnico e passa a ser atleta, sendo substituído no banco por Beto Cleto, que deixa de jogar e irá também coordenar a formação do clube serrano. Os treinos tiveram início a 16 de agosto e já houve dois jogos preparatórios. O primeiro realizou-se a 27 de agosto, quando o Manteigas perdeu 5-2 em Oliveira do Hospital com os golos da ADM a serem apontados por Nuno Antunes e Vítor Graça. Já no passado domingo, os serranos viajaram até à Covilhã para defrontar a ADE, tendo sido derrotados por 3-1 (golo de Duarte Carapito). De referir que o clube ainda não conta com todos os jogadores, que já estarão disponíveis a 25 deste mês para a primeira jornada do Distrital na receção ao Vilar Formoso.

Até lá, o Manteigas recebe a ADE no sábado (16 horas) e joga em Belmonte no domingo (17 horas). Para dia 18 está programada a 6ª edição do Torneio Triangular José Neves Fraga em que participam a ADM, o Nelas e o Vila Franca das Naves (três jogos de 45 minutos). O plantel para a nova temporada é formado pelos guarda-redes Sérgio Nogueira, João Vieira “Feijoca” (regresso após época sem clube) e Ricardo Duarte (júnior); os defesas David Graça, Mário Carvalho, Nuno Antunes, Miguel Hortelão (ex-Belmonte), Tiago Curto (ex-Pedrógão de S. Pedro), Alexandre Mendes (júnior) e Carlos Carvalhinho; os médios Jean Amarante, Ricardo Santos, Afonso Gomes, André Aldeia (júnior), Vítor Graça, Duarte Carapito (ex-Atalaia do Campo), Filipe Saraiva e João Direito. Na frente, os avançados são Eugénio, André Tacanho Santos (júnior), Nuno Martins e Pedro Henriques (sem clube).

José Luís Costa