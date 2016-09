Secção: Desporto

Qualidade do plantel da Oliveirense fez a diferença perante um Desportivo com muitas baixas devido a lesões

Trancoso “cai” na primeira eliminatória da Taça de Portugal

Oliveirense estabeleceu resultado no primeiro tempo e depois controlou a partida

O Trancoso ainda sonhou com o “milagre” da Taça, mas no domingo a Oliveirense venceu com naturalidade o Grupo Desportivo local por 2-0 no Municipal Dr. Fernando Lopes e passou à eliminatória seguinte da Taça de Portugal.

Sob um calor abrasador, as equipas entraram de forma aberta, com os locais a tentar segurar os visitantes, que possuem uma estrutura mais sólida a nível de onze. Por isso, a Oliveirense rapidamente criou complicações para a baliza de Fábio Almeida e, aos 11’, Ricardo Tavares conseguiu entrar pela esquerda e emendou certeiro para o fundo das redes dos locais. Estava aberto o marcador e era notória a maior qualidade de jogo e a facilidade com que a equipa de Oliveira de Azeméis, recém-despromovida da IIª Liga ao Campeonato de Portugal, trocava a bola. Já o Trancoso, segundo classificado do Distrital da Iª Divisão na época transata, esteve sempre muito atento em sair rápido para o ataque.

De nada vale. Pouco depois, num lance de insistência da Oliveirense, um avançado caiu na área após contacto com um defesa trancosense e o árbitro decidiu apontar a marca da grande penalidade. Chamado a converter, Godinho não perdoou e ampliou a vantagem. Até ao final do primeiro tempo registo de mais alguns lances de ataque para os dois lados, sendo que num deles Alfredo viu quase a bola entrar. Após o reatamento, as equipas entraram com a mesma postura, mas enquanto a Oliveirense tentava a sua sorte, o Trancoso viu-se limitado para fazer melhor devido à falta de alternativas no banco por causa da onda de lesões que assola o plantel. Além disso, a equipa da “cidade de Bandarra” começou a pré-temporada há poucas semanas, enquanto os visitantes mostraram-se bem mais competitivos.

Apesar das diferenças, o Trancoso bateu-se de forma positiva perante uma bancada muito bem composta, onde prontificaram figuras ilustres do mundo do futebol e do poder local de ambas as cidades.

António Pacheco