Secção: Cultura

“Ciclo Relavrar” é o fio condutor de uma programação onde se destacam os concertos de Lloyd Cole, Peter Murphy, Peixe: Avião, Carmen Souza & Theo Pascal, GNR e o Harlem Gospel Choir

TMG dedica ciclo à música tradicional “contemporânea”

Tempo de leitura: 3 m

Os Omiri abrem o “Relavrar” no dia 23 deste mês

Até ao final do ano há 65 propostas de música, teatro, fotografia, cinema, oficinas e conferências no TMG. O último quadrimestre de 2016 fica marcado pelos concertos de Lloyd Cole (dia 16) e de Peter Murphy (15 de outubro), mas o destaque vai também para um ciclo de música tradicional com roupagens contemporâneas.

A programação foi apresentada na segunda-feira e, além destes destaques, estão agendados outros concertos a não perder dos Peixe: Avião (3 novembro), do duo Carmen Souza & Theo Pascal (5 de novembro), GNR (27 de novembro) e o Harlem Gospel Choir (2 de dezembro). Ao longo dos próximos meses há ainda o “Ciclo Relavrar” que inclui oito concertos com novos valores da música popular portuguesa tocada com abordagens contemporâneas, uma sessão de cinema e uma oficina pedagógica. «Este ciclo terá continuidade no primeiro trimestre de 2017», anunciou Victor Afonso, programador do TMG. Até lá, vão atuar o projeto Omiri (dia 23), os Charanga (dia 24), Sampladélicos (8 outubro), Palankalama (13 de outubro), Fandango (21 de outubro), Carmen Souza & Theo Pascal (5 novembro), Lumo (18 de novembro) e A Marafona (9 dezembro). Além da música será exibido a 4 de outubro

o documentário de Tiago Pereira “Porque não sou o Giacometti do século XXI” e dois dias depois outro Tiago Pereira, o percussionista dos “Roncos do Diabo”, orientará a oficina “Ritmos da Tradição”.

Ainda na música realce também para o concerto a 22 de setembro dos guardenses “Konflito Social”, banda que está a comemorar 20 anos de carreira. No teatro, vão subir ao palco O Teatrão, o Aquilo, a Companhia Teatromosca, o Teatro do Calafria e a oficina de teatro do Estabelecimento Prisional da Guarda. Mas o destaque nesta área vai para a companhia Teatro Estúdio Fonte Nova que apresenta “O Humúnculo”, a partir do icónico e subversivo texto de Natália Correia. O TMG acolhe ainda parte do Congresso Internacional dos Jogos (final de setembro) e outro encontro internacional de alpinismo a 26 de novembro denominado “Guarda Weather Summit”, que contará com a participação de alguns dos maiores nomes do alpinismo mundial.

Para o vereador Victor Amaral, a programação dos próximos quatro meses «tem tudo para concorrer com os principais espaços culturais do país», com propostas «muito entusiasmantes». Já o programador Victor Afonso sublinhou que «tão importante como os espetáculos de Lloyd Cole e Peter Murphy são os pequenos concertos e as atividades do serviço educativo» por contribuírem para «o que é hoje o TMG no contexto regional».