Secção: Região

Projeto inédito na região contempla cinco carreiras para a sede do concelho, um circuito urbano e um serviço de transporte a pedido

Minibus liga aldeias a Pinhel uma vez por semana

O presidente Rui Ventura foi um dos passageiros na viagem inaugural do “Pinhel SIM”

Uma vez por semana, além da carrinha do padeiro, do merceeiro e do vendedor de peixe, há agora um minibus que vai a todas as aldeias de Pinhel para transportar quem o pretender até à sede do concelho.

Esta verdadeira revolução na mobilidade intraconcelhia é um projeto inédito de transportes coletivos na região e está na estrada há uma semana com o objetivo de facilitar a deslocação das pessoas a preços reduzidos. O “Pinhel SIM” é um serviço disponibilizado pela autarquia e pela transportadora Transdev com cinco carreiras entre as aldeias e a “cidade-falcão” (uma por dia), um circuito urbano (diário) e um serviço de transporte a pedido. Duas vezes por semana (sexta e domingo) haverá ainda ligações à estação de caminhos-de-ferro de Vila Franca das Naves, no concelho de Trancoso. Tudo a «preços acessíveis e sustentáveis», garante o edil local Rui Ventura, já que os bilhetes têm o preço único de um euro nas ligações (ida e volta) para as freguesias e de 0,50 euros no percurso urbano. Contudo, até ao final do mês o serviço será gratuito.

«Com este projeto queremos fomentar a mobilidade daqueles que mais precisam», disse o presidente do município, na assinatura do acordo realizada na passada quarta-feira nos Paços do Concelho. Na ocasião o edil revelou que a ideia deste serviço surgiu após um munícipe lhe ter confidenciado que não ia à sede do concelho há mais de meio ano. «Fiquei estupefacto e decidi que era preciso fazer alguma coisa para que estas pessoas possam vir mais vezes a Pinhel para tratar dos seus assuntos», adiantou, lembrando que há 56 localidades neste município com 480 quilómetros quadrados «e muitas delas não têm transportes para a sede do concelho». Rui Ventura anunciou ainda que o próximo passo é «conseguir sincronizar este projeto com os serviços públicos de forma a que os utentes possam ter consultas ou ir à conservatória no dia em que têm autocarro para Pinhel».

Segundo o presidente, o “Pinhel SIM” [Soluções Integradas de Mobilidade] vai custar pouco mais de 55 mil euros por ano ao município, que encaixará as receitas dos bilhetes e de eventuais parcerias que vierem a ser firmadas com o comércio local. «Os primeiros acordos com já garantem 4 mil euros», revelou Rui Ventura. Na viagem inaugural, a chegada do minibus de 19 lugares à localidade de Pereiro foi muito bem recebida pela população. «É um serviço que faz falta porque não temos transportes para Pinhel», disse uma moradora. Ao que O INTERIOR apurou, a Transdev, uma das maiores transportadoras mundiais de passageiros, está em negociações para replicar este projeto no concelho de Trancoso e noutros municípios.