Secção: Sociedade

Estudo do Imovirtual analisou o custo de cerca de 300 mil anúncios de apartamentos à venda em Portugal continental

Guarda tem as casas mais baratas do país

Tempo de leitura: 2 m

Valor médio no distrito ronda os 79.500 euros

Guarda é o distrito mais barato para comprar casa, com um valor médio por apartamento de 79.584,56 euros. Esta conclusão é de um estudo levado a cabo pelo portal de imobiliário líder no país.

O Imovirtual analisou os apartamentos disponíveis para compra em Portugal continental, entre os meses de janeiro e julho deste ano. Dos 228.898 anúncios analisados, a Guarda surge em primeiro lugar na lista dos distritos mais baratos para comprar casa. O valor médio ronda os 79.500 euros (o meio termo ponderado dos 142 anúncios disponíveis no portal nacional), que vão de um T2 em Almeida por 19 mil euros a um T4 na Guarda por 207 mil euros. Segue-se Portalegre, onde o valor ronda os 80.639,92 euros. Santarém aparece em terceiro lugar, com um valor médio de 83.124,60 euros. De acordo com os dados do Imovirtual, o sítio mais caro para adquirir um apartamento é a capital. No distrito de Lisboa, o custo médio para obter uma habitação é de cerca de 193.823,47 euros. Também entre os mais caros está o distrito de Faro, onde o valor médio ronda os 143.107,22 euros, e o Porto, com uma média de 133.132,90 euros. Durante o período em análise pelo portal de imobiliário, em Portugal continental o apartamento mais barato (T3) podia ser comprado por 10 mil euros e ficava no Seixal (Setúbal). Por sua vez, o mais caro foi um T4, situado na Baixa de Lisboa, que estava à venda por seis milhões de euros.

No distrito de Castelo Branco, o apartamento mais barato (um T2) encontra-se na Covilhã e está à venda por 16 mil euros. Já o mais caro (T6 duplex) pode ser adquirido por 290 mil euros e está localizado no Fundão. O Imovirtual apresentou, entre janeiro e julho, um valor potencial de transações de apartamentos de 31.788.636.778 euros em Portugal continental.