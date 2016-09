Secção: Sociedade

Comando Territorial da Guarda deteve 201 pessoas, sobretudo por posse ilegal de armas e tráfico e posse de droga

GNR com recorde de detenções em agosto

Resultados devem-se a «operações especiais de prevenção criminal» no distrito, adianta a GNR

A GNR da Guarda efetuou 201 detenções durante o mês de agosto, um número recorde comparativamente a anos anteriores. A maioria dos casos está relacionada com a posse ilegal de armas, tráfico e posse de droga, adiantou o Comando Territorial em comunicado.

Segundo os dados divulgados na semana passada, no mês passado foram detidos 201 indivíduos, mais 117 que em agosto de 2015 e mais 93 que no mês homólogo de 2014. De acordo com a GNR foram detidas 105 pessoas por posse ilegal de armas (oito em 2015 e 22 em 2014), 48 por tráfico e posse de estupefacientes (oito em 2015 e 28 em 2014) e 12 por condução sem habilitação legal (oito em 2015 e sete em 2014). Durante agosto foram também apreendidos 77 aerossóis, 22 bastões extensíveis, quatro soqueiras, três armas de descarga elétrica, quatro armas de caça, 476 doses de haxixe, 120 doses de liamba, 290 doses de canábis, oito doses de cocaína, duas doses de heroína, oito selos de LSD, duas gramas de anfetaminas, 12,45 gramas de MDMA e seis gramas de cogumelos alucinogénios, entre outros produtos.

Relativamente aos incêndios florestais, a GNR da Guarda registou um aumento do número de incêndios (74) em agosto último, quando em 2015 anotou 64 e 69 no ano anterior, mas efetuou menos detenções e menos identificações de suspeitos. Nesse sentido, foram detidos três suspeitos e identificados seis, quando em 2015 deteve seis e identificou cinco pessoas e em 2014 identificou oito e deteve três alegados incendiários. No mesmo período, a GNR registou também um aumento do número de acidentes rodoviários (155), que provocaram um morto, seis feridos graves e 47 leves. Em 2015 ocorreram 127 (com um morto, sete feridos graves e 36 ligeiros) e em 2014 um total de 117 (dez feridos graves e 66 ligeiros).

Em agosto passado registou-se ainda um aumento no número de contraordenações (1.927), contra 1.624 em 2015 e 1.806 em 2014, sendo o maior número por excessos de velocidade (948 em 2016). Para o tenente-coronel Cunha Rasteiro, estes resultados devem-se a «operações especiais de prevenção criminal» no distrito. O segundo comandante e relações públicas do Comando Territorial da Guarda acrescenta que estas ações foram direcionadas «para indivíduos que se dirigiam para festivais de música, com alguma repercussão a nível internacional, que se realizaram em distritos limítrofes da Guarda». O oficial referiu que a maior parte dos detidos eram estrangeiros que seguiam pelas estradas da região em direção a festivais nas zonas de Coimbra e Castelo Branco.