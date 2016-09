Secção: Em Foco

O preço a pagar pelos manuais varia de escola para escola. O INTERIOR analisou a diferença de valores entre os estabelecimentos do distrito

Livros do 7º e 8º anos são os que mais pesam no orçamento familiar

Custo global dos livros escolares podem ultrapassar os 400 euros

O mês de setembro marca o regresso às aulas e isso significa para as famílias investir em novos manuais escolares. Este ano o governo decidiu oferecer os manuais aos alunos do primeiro ano e algumas autarquias apoiam os restantes alunos do primeiro ciclo do ensino básico, mas todos os outros anos letivos ficam a cargo dos pais.

Os valores não são simpáticos e é o 8º ano que pesa mais na carteira, com valores que podem ultrapassar os 400 euros, segundo as listas disponibilizadas pelas diferentes escolas do distrito. No entanto, o custo pode diminuir, uma vez que há livros do 7º ano que são válidos para o ano seguinte. Assim no 8º, a Escola Secundária do Sabugal é a que apresenta um número mais expressivo. Neste ano de escolaridade, os livros das 12 disciplinas que fazem parte do plano curricular podem chegar aos 427,44 euros. Por sua vez, na Escola EB 2/3/S Tenente Coronel Adão Carrapatoso, em Vila Nova de Foz Côa, os valores descem mais de 100 euros. Com menos uma disciplina, Educação Musical, os manuais do 8º ano podem custar até 310,81 euros. Ainda no 3º ciclo, o 7º ano parece ser mais barato. Na Escola EB 2/3 de São Miguel, na Guarda, que tem os valores mais elevados do distrito, os manuais custam aos encarregados de educação 342,77 euros para 11 disciplinas.

A contrastar aparece a Escola Regional Dr. José Dinis da Fonseca, no Sabugal, que para o mesmo ano o custo será de 205,03 euros, sendo que na informação disponível constam apenas sete disciplinas, faltando as línguas e artes visuais. Já o nono ano talvez seja o mais em conta. Na Escola EB 2/3/S da Mêda é onde os livros ficam mais baratos, 206,43 euros, para nove disciplinas. Do outro lado, o mesmo ano, na Escola ES/3 do Sabugal, os manuais vão custar 290,28 euros para 12 disciplinas.

Se olharmos para o segundo ciclo os custos não serão menores. A diferença entre escolas continua a ser considerável, mas também existe devido número de disciplinas que algumas incluem. No 5º ano, o estabelecimento onde o investimento em livros será maior é no Externato do Soito, 210,25 euros para 9 disciplinas, logo seguido da Escola EB 2/3/S Padre. José Augusto Fonseca, em Aguiar da Beira, com um valor muito próximo para o mesmo número de disciplinas: 210,16 euros. Já o Colégio da Cerdeira, no Sabugal, apresenta os valores mais baixos em manuais escolares para o 5º ano, 130,33 euros, mas este valor é referente para apenas cinco disciplinas. Também o Outeiro de São Miguel, na Guarda – outra escola privada – está entre os valores mais baixos 210,25 euros para oito disciplinas, faltando ainda informação sobre o livro de inglês.

No 6º ano de escolaridade os valores mantêm-se mais ou menos iguais. É novamente no Externato do Soito que os pais vão pagar mais pelos livros, 206,68 euros para oito disciplinas. Já os livros mais em conta são os escolhidos pela Escola EB 1/2/3 de Vila Franca das Naves, em Trancoso. Os manuais para as seis disciplinas que disponibilizam informação ficam a 142,21 euros.

No caso do secundário as contas complicam-se. Os programas incluem várias disciplinas de opção para os alunos. O INTERIOR analisou a área de Ciências e Tecnologias que é a que está disponível em todas as escolas e também onde os manuais são mais caros. Aqui, o número de disciplinas diminui mas o valor dos manuais continua elevado. Um aluno do 10º ano que tenha as disciplinas de Matemática A, Física/Química e Biologia/Geologia e escolha o inglês como língua, a que se juntam as matérias de frequência obrigatória, pode chegar a pagar mais de 300 euros pelos manuais. Na Escola ES/3 do Sabugal os valores podem ir até aos 303,78 euros para sete disciplinas. Já na Escola EB 2/3/S da Mêda as mesmas escolhas curriculares não vão além dos 229,64 euros. No 11º ano, um aluno que mantenha as mesmas disciplinas, é na Escola EB 2/3/S Sacadura Cabral, em Celorico da Beira, que vai pagar mais pelos manuais. O valor pode ir até aos 306,83 euros.

Já em Manteigas os encarregados de educação vão pagar quase menos 90 euros. Os livros escolhidos pela EB 2/3/S de Manteigas deverão chegar até aos 226,87 euros. Neste caso está excluído o livro de Educação Física. Para quem está a terminar o secundário o número de disciplinas com manuais diminui, e o investimento desce ligeiramente. Para o último ano do ensino secundário damos o exemplo de um estudante que tenha Matemática A, Química e Biologia, além das disciplinas de frequência obrigatória. Estas escolhas na Escola Secundária de Seia podem ir até aos 180,24 euros, o valor mais baixo do distrito. Por sua vez, em Celorico da Beira, na EB 2/3/S Sacadura Cabral, um aluno com as mesmas disciplinas pode pagar até 232.68 euros.

Municípios apoiam compra de manuais no 1º ciclo

As Câmaras de Gouveia, Guarda e Sabugal promovem este ano um programa de apoio aos alunos do 1º ciclo e oferecem os livros às crianças que frequentam os 2º, 3º e 4º anos de escolaridade. Também o município de Almeida recorreu a um projeto de reutilização de manuais para poder apoiar os estudantes do 1º ciclo. Recorde-se que o Ministério da Educação, no ano letivo de 2016/17, vai pela primeira vez distribuir gratuitamente manuais escolares para os alunos do 1º ano de escolaridade. A decisão foi tomada na sequência de uma proposta de alteração ao Orçamento do Estado do PCP.