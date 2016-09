Secção: Atualidade

Portugal perde com Suíça

Tempo de leitura: 1 m

A seleção portuguesa perdeu por 2-0 com a Suíça, em Basileia, no encontro de estreia no Grupo B europeu de qualificação para o Mundial de 2018.

No Estádio St. Jakob-Park, Breel Embolo, aos 23 minutos, e Admir Mehmedi, aos 30, apontaram os golos dos helvéticos.

Para o Mundial2018, que se realiza na Rússia, qualificam-se, na zona europeia, os vencedores dos nove grupos de qualificação, mais os vencedores dos "play-offs" entre os oito melhores segundos.