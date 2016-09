Secção: Atualidade

BPI sobre pressão vendedora devido a incerteza

A negociação das ações do BPI foi retomada às 12h30 de hoje, depois de se saber que a reunião magna de acionistas tinha sido adiada pela segunda vez. Segundo o Expresso, os títulos começaram a subir, mas rapidamente inverteram a tendência, perante a incerteza sobre o futuro da oferta pública de aquisição do espanhol La Caixa. Às 13h45, o BPI estava a desvalorizar 2,03 por cento para 1,063 euros.

Ontem o jornal espanhol "El Confidêncial" admitia que o La Caixa poderia retirar a OPA que lançou sobre o BPI em abril, caso o impasse face à desblindagem dos estatutos se mantenha. A Assembleia Geral suspensa hoje tinha como objetivo desblindar os estatutos.

Também no dia de ontem, as ações do BPI fecharam a recuar mais de três por cento, com o banco a perder 50 milhões de euros em valor de capitalização bolsista. Artur Santos Silva, presidente do conselho de administração do banco, disse hoje que o impasse no BPI desagrada aos investidores.