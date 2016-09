Secção: Atualidade

Presidente da Proteção Civil pede demissão

O presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil, o major-general Francisco Grave Pereira, pediu a demissão do cargo. O pedido terá sido feito no início desta semana à ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, que aceitou a sua demissão.

Segundo o jornal "Expresso", as causas estão relacionadas com as conclusões do relatório da Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI), que imputa àquele responsável a violação do dever de zelo na forma como autoridade geriu o processo de transferência dos seis helicópteros pesados Kamov para a empresa que os está a operar, a Everjets.

A IGAI concluiu que a Proteção Civil não acautelou devidamente os interesses do Estado neste processo, que ditou a paragem dos cinco aparelhos (um está acidentado desde 2012). Em maio do ano passado, foram alegadamente detetados problemas «graves no estado das aeronaves», que obrigaram a fazer reparações avultadas encomendadas à Everjets.

O relatório final da IGAI, que chegou há algumas semanas ao Ministério da Administração Interna, sugere a abertura de dois processos disciplinares: ao major-general Francisco Grave Pereira e a um ex-dirigente que já deixou a Proteção Civil.

Francisco Grave Pereira ocupava o cargo desde 2014.