Secção: Atualidade

Colégios com ensino especial ainda não receberam fundos do Estado

Tempo de leitura: 1 m

Termina hoje o prazo para a abertura dos colégios de educação especial que recebem apoios do Estado. Contudo, há escolas que ainda não receberam os fundos prometidos para o próximo ano letivo pelo ministério da Educação, de acordo com o Expresso.

Este é o segundo ano consecutivo em que este problema ocorre. No ano passado, muitos destes colégios só receberam as verbas em falta em fevereiro, após terem ameaçado não abrir portas no segundo período.

Em 2015, o Governo pagou quase 4,4 milhões de euros por cerca de 600 alunos do ensino especial, mas já com muito atraso.

Rodrigo Queiroz e Melo, presidente da Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo, menciona que «a única sombra no arranque do ano letivo é a incerteza sobre o financiamento por parte do governo».

O ministério da Educação afirma estar a tentar resolver a situação o mais depressa possível.