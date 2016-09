Secção: Atualidade

Empresários querem aumento zero nos salários em 2017

Os empresários portugueses sugerem o congelamento geral dos salários no sector privado, no próximo ano, com exceção das promoções à semelhança do que acontecerá no sector público.

O Fórum para a Competitividade, organismo que agrega várias estruturas empresariais, antecipa que o crescimento em 2016 ficará muito abaixo da meta do Governo atingindo, no máximo, 0,75 por cento.

Na nota de conjuntura, divulgada esta sexta-feira, considera-se ainda que o Governo é o principal responsável pela queda do investimento. A diminuição de 256 milhões de euros, no segundo trimestre, deve-se em grande parte (186 milhões de euros) à quebra do investimento público.

Os empresários criticam também a descida do IVA na restauração que resumem a «um erro», porque não levou a «qualquer diminuição de preços», o que «impedirá quer um aumento da quantidade procurada, quer um aumento do emprego no sector».

Além da análise muito pessimista da situação económica do país, o Fórum para a Competitividade teme que os próximos dois meses sejam politicamente muito difíceis «devido à dificuldade em aprovar medidas adicionais para 2016 e em negociar a proposta de orçamento para 2017».