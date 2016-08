Secção: Atualidade

Dilma Rousseff foi destituída

Foram 61 votos, mais sete do que os 54 necessários para destituir Dilma Rousseff do cargo de Presidente, para o qual tinha sido reeleita em outubro de 2014. O discurso da líder do Partido dos Trabalhadores (PT) no Senado brasileiro não conseguiu fazer mudar de ideias os presentes necessários para inverter a tendência de voto.

De acordo com o Expresso, Dilma foi formalmente destituída. Chega, assim, ao fim um processo que se arrasta desde dezembro de 2015, quando o então presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, aceitou um pedido de “impeachment” e abriu uma Comissão para estudar o caso.

O julgamento no Senado foi o culminar deste processo, com declarações emocionadas de parte a parte.