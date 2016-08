Secção: Atualidade

Expresso é o único jornal em Portugal a aumentar vendas

Tempo de leitura: 2 m

O Expresso não só aumentou as vendas para 96 mil exemplares, como é a única publicação generalista no país que viu a sua circulação paga aumentar, segundo dados divulgados pela Associação Portuguesa para o Controlo de Tiragem e Circulação.

O distrito da Guarda foi o segundo onde se registou maior crescimento do semanário. Mais pessoas na região a lerem o Expresso e mais pessoas a lerem O Interior que é distribuído com o Expresso na Beira Interior.

O joenal também é líder no digital, com o número de exemplares vendidos a situar-se nos 20.632. O Expresso foi também o semanário mais vendido em Portugal no primeiro semestre de 2016.

A “Exame”, também do grupo Impresa, é a publicação de economia e negócios mais vendida no país, com uma circulação de quase 16 mil exemplares. A “Blitz” mantém a sua liderança com quase oito mil exemplares vendidos. E no segmento de tecnologias de informação, a mais vendida continua a ser a “Exame Informática”, com quase 19 mil exemplares de circulação média paga.

A “Visão” é a newsmagazine mais vendida, tendo em 2016 uma circulação paga de mais de 66 mil exemplares, batendo os 43 mil da sua concorrente “Sábado”. Está também entre as publicações nacionais com mais leitores através de assinaturas e vendas digitais.

A revista “Activa” alcançou uma circulação paga de mais de 39 mil exemplares, enquanto a “Caras” registou quase 45 mil exemplares. A “Caras Decoração” chegou a mais de 15 mil exemplares, a “TVMais” vendeu 37 mil exemplares e a “Telenovelas” tem uma circulação paga de mais de 47 mil exemplares.

O “Jornal de Letras” e a “Artes e Ideias” registaram também um crescimento, com quase sete mil exemplares em circulação.