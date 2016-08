Secção: Última

Guarda

Olano recebe incentivo de 1,5 milhões

Tempo de leitura: 2 m

A Olano, empresa de logística de frio instalada na Guarda, vai receber um incentivo de 1,5 milhões de euros para o incremento da inovação produtiva nas suas instalações da plataforma logística.

Este financiamento foi aprovado pela Comissão Diretiva do Programa Operacional Regional do Centro - Centro 2020 para um projeto que implica um investimento de cerca de três milhões de euros. De acordo com informação da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), esta verba faz parte de um primeiro pacote de investimentos empresariais que integra 72 projetos apoiados com 49,7 milhões de euros. No distrito da Guarda foi ainda contemplada a RDBK, sediada em Aguiar da Beira, que terá direito a 410 mil euros para um valor de projeto proposto de 560 mil euros. Trata-se de uma empresa que presta serviços de multimédia, design e publicidade, dedicando-se ainda à comercialização de bicicletas, serviços de reparação de motociclos e equipamento agrícola, comercialização de equipamento agrícola e de higiene e segurança.

Na Cova da Beira, a Lanifato II, empresa de confeções de Belmonte, viu aprovado um incentivo de 439 mil euros para um investimento candidatado de cerca de 600 mil euros. Já a Licores Serrano, da Covilhã, terá direito a 117 mil euros para um investimento da ordem dos 184 mil euros. A CCDRC adianta que este financiamento é apoiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e permitirá potenciar «um investimento total na região Centro de 80 milhões de euros». Os 72 projetos estão distribuídos por 36 concelhos, nomeadamente Leiria (9), Alcobaça (5), Marinha Grande (4), Coimbra (4), Castelo Branco (3) e Guarda (2). O Centro 2020 já aprovou, até ao momento, 1.499 projetos, a que corresponde um investimento total de 508 milhões de euros e um incentivo de fundos europeus de cerca de 241 milhões de euros.

Para Ana Abrunhosa, presidente do Programa Centro 2020 e da CCDRC, «estes números demonstram uma forte adesão das empresas da região ao Portugal 2020, com especial incidência do sector industrial (553 projetos e um incentivo de 137 milhões de euros), o que revela que é um instrumento fundamental da política pública de dinamização económica e que tem merecido a confiança dos empresários para relançar o investimento na economia». Por outro lado, «o conjunto de projetos agora aprovados vai estimular o investimento na região e, consequentemente, a criação de emprego e de riqueza», acrescentou a responsável.