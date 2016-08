Secção: Desporto

Serranos dominaram o encontro com o Nogueirense e souberam gerir a vantagem obtida nos minutos iniciais da segunda parte

Abdoulaye dá primeira vitória ao Gouveia no Campeonato de Portugal

Tempo de leitura: 2 m

Gouveia e Nogueirense protagonizaram um bom jogo no Farvão

O Desportivo de Gouveia inaugurou, no domingo, o novo relvado do Municipal do Farvão com uma vitória para o Campeonato de Portugal. Na segunda jornada da série D, os serranos receberam e venceram o Nogueirense por 1-0.

O jogo teve uma fase inicial bastante equilibrada, com as equipas a estudarem-se mutuamente na zona intermédia. A primeira oportunidade de registo ocorreu aos 22’, quando Rui Lanzinha fugiu pela esquerda e rematou para defesa de Nuno Rafael. Os locais tinham mais posse de bola, mas sem grandes consequências no ataque. O Nogueirense também assustou numa perda de bola dos gouveenses, com Tony a rematar forte e a obrigar o guardião local a defesa apertada. Perto do intervalo, o Gouveia podia ter inaugurado o marcador, mas as emendas de Quim Teixeira e Abdoulaye a duas defesas do guarda-redes do Nogueirense não entraram na baliza. Após o reatamento, entraram melhor os visitantes, com novo remate de Tony a sair ao lado da baliza de Bruno Bolas.

A resposta do Desportivo apareceu logo depois. Rafa cruzou para Ambrose finalizar na área perante uma defesa determinante de Nuno Rafael. Estava-se no melhor período dos locais, motivados pelo numeroso público que encheu as bancadas. Aos 57’, o avançado Abdoulaye recebeu uma bola na dianteira e, face à saída do guarda-redes visitante, emendou a contar para abrir o ativo. O Nogueirense reagiu introduzindo algumas alterações na equipa, mas a formação orientada por Jorge Cardoso mostrou-se coesa na defesa da vantagem. Aos 72’, Ronon finalizou uma jogada de ataque dos visitantes com um remate colocado que Bruno Bolhas defendeu com classe. Na resposta, Rui Lanzinha rematou forte e colocado para boa intervenção de Nuno Rafael defendeu.

Os minutos finais foram de grande pressão para as defesas, mas a vitória do Gouveia não sofreu contestação. Além do novo relvado foi também inaugurada a conclusão da primeira fase da remodelação da bancada, ficando para mais tarde a beneficiação dos balneários. Sexto classificado da série após duas jornadas, o Desportivo alinhou com Bruno Bolas, Elvis, Tuca, Quim Teixeira, Rafa, Diego, Óscar (Filipe Melo, 83’), Rui Lanzinha (Ednilson, 81’), Ambrose (Dany, 88’), Otávio e Abdoulaye. Na próxima jornada, agendada para 11 de setembro, os comandados de Jorge Cardoso viajam até Touriz (Viseu) para defrontar o Tourizense.

António Pacheco