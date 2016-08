Secção: Desporto

Início de IIª Liga desastroso para os serranos que somam quatro derrotas e apenas um empate nas cinco jornadas disputadas

Sp. Covilhã não descola do último lugar

Ponde marcou o golo dos covilhanenses aos 84’

O Sp. Covilhã continua sem vencer na IIª Liga e no domingo averbou a segunda derrota consecutiva frente ao Portimonense por 2-1. Na passada quarta-feira os comandados de Filipe Gouveia tinham perdido 3-1 na receção ao Sp. Braga B e ocupam o último lugar da geral após cinco jornadas.

Em Portimão assistiu-se a uma partida de fraco nível técnico, com as duas equipas a repartirem o equilíbrio e as oportunidades de golo, embora o Portimonense tenha sido a formação mais concretizadora. No primeiro tempo, o Covilhã entrou melhor e beneficiou das melhores ocasiões para abrir o marcador, a primeira aos 22’ num remate de Bokila que Ricardo Ferreira desviou com uma defesa apertada. Até ao intervalo, Diarra (30’ e 36’) foi o jogador visitante mais perdulário ao não concretizar as ocasiões criadas, enquanto pelos locais foi Paulinho (29’) o protagonista da sua única oportunidade do primeiro tempo. Na segunda parte, e contra a corrente do jogo, Ricardo Pessoa (69’) abriu o ativo para o Portimonense, que lidera o campeonato, através de um livre direto. Dois minutos depois, Pires finalizou uma jogada de contra-ataque dos algarvios, após assistência de Buba, e aumentou a vantagem.

O Sporting da Covilhã reagiu e imprimiu então mais velocidade ao seu jogo, tendo reduzido a desvantagem por Ponde (84’) a finalizar um passe do avançado Davidson. No período de descontos, Diarra derrubou Ewerton na área, mas Pires rematou fraco permitindo a defesa do guarda-redes Hugo Marques. A IIª Liga faz uma pausa este fim-de-semana e regressa a 11 de setembro, com o Sp. Covilhã, atual “lanterna vermelha” com apenas um ponto, a receber a Académica, antiga equipa do técnico serrano Filipe Gouveia.