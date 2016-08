Secção: Cultura

Música

Lloyd Cole e Peter Murphy no TMG

Tempo de leitura: 2 m

O revivalismo vai tomar conta do TMG nos próximos meses com a atuação de duas lendas da música pop, Lloyd Cole e Peter Murphy.

O vocalista dos Commotions, banda inglesa que fez furor nos anos 80 do século passado, apresenta-se na Guarda a 16 de setembro para um dos quatro concertos da mini digressão que vai realizar em Portugal este mês. Neste espetáculo, o cantor e compositor vai fazer uma retrospetiva da sua carreira a solo com temas compostos entre 1989 e 1996 e que deram origem ao álbum “Playing the classic Lloyd Cole songbook 1983-1996”. Trata-se de um trabalho que sucede à antologia “Lloyd Cole and the Commotions Collected Recordings 1983-1989”, que também não será esquecida neste concerto acústico. É, portanto, uma oportunidade imperdível para ouvir novamente temas como “Are You Ready To be Heartbroken”, “Brand New Friend” ou “Jennifer she Said”, todos do mítico e incontornável álbum “Rattlesnakes” (1984), que foi a banda sonora de uma geração culta e irreverente.

Um mês depois o TMG recebe Peter Murphy (1957). O ex-vocalista dos lendários Bauhaus sobe ao palco a 15 de outubro para apresentar “Stripped”, um concerto que inclui temas da banda britânica e da sua posterior carreira a solo. O britânico atuou quinta-feira no último festival de Vilar de Mouros e vai regressar ao nosso país em outubro para mais quatro concertos, que se anunciam intimistas e de revisitação de quatro décadas de carreira. Peter Murphy ganhou fama nos Bauhaus, banda inglesa de rock gótico, a partir do final dos anos 70, encetou na década seguinte uma carreira bem sucedida com músicas icónicas como “Cuts You Up”, “Indigo Eyes” e “Strange Kind of Love”. Os bilhetes para estes dois concertos já estão à venda no TMG e na bilheteira online do Teatro Municipal da Guarda (http://www.tmg.com.pt/EventoBilheteira.aspx).