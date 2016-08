Secção: Sociedade

Quarenta e três freguesias vão trazer à cidade os seus produtos, tradições, gastronomia e animação

Feira Farta regressa à Guarda no final do mês

Envolvente do Mercado Municipal vai acolher cerca de duas centenas de produtores e mais de 400 produtos

A Feira Farta regressa à cidade mais alta, no último fim-de-semana de setembro, para a segunda edição. Entre os dias 24 e 25, os visitantes terão oportunidade de conhecer os produtos agroalimentares produzidos no concelho. «Fomentar a valorização das nossas freguesias, dos seus recursos e produtos» continua a ser o principal objetivo da organização, a cargo do município.

Quarenta e três freguesias vão trazer à cidade os seus produtos, tradições, gastronomia e animação. O local escolhido continua a ser a envolvente do mercado municipal, que contará este ano com uma tenda para acolher cerca de duas centenas de produtores (mais 23 do que em 2015) e mais de 400 produtos (mais 188). As freguesias vão criar o seu próprio espaço, tendo por base os saberes, tradições ancestrais e práticas agrícolas tradicionais, como a recriação da “Taverna (En)Cantada” (reconstituição de um teatro, tendo como cenário uma taberna), uma malhadeira, recuperação de músicas antigas e ainda a construção de um forno a lenha típico para cozer pão e folares. A zona de gastronomia será composta por cinco espaços assegurados pelos bairros que participaram nos Santos Populares e pela AcriGuarda – Associação de Criadores de Ruminantes, que representará diversos pratos com carne jarmelista.

Álvaro Amaro, presidente da Câmara, espera que «o Estado português olhe para estes bons exemplos para que possamos todos criar uma cooperativa que junte o vasto conjunto das pequenas produções de artigos agrícolas de qualidade superior que temos no concelho». A animação do recinto estará a cargo das coletividades locais, nomeadamente o Grupo de Cantares de Arrifana, Grupo de Concertinas do Carapito S. Salvador, Rancho Folclórico de Videmonte, Grupo de Cavaquinhos dos Trinta, Centro cultural da Guarda e Grupo de Cantares da Faia. No sábado (dia 24), pelas 21 horas, haverá o espetáculo de revista “E porque não emigras?”, com Patrícia Candoso, Carlos Areia, Marta Fernandes, Paulo Patrício e Rosa Soares. Já no dia 25 sobe ao palco o popular Marco Paulo para um concerto com início pelas 18 horas.

Sobre o futuro da Feira Farta, o edil disse pretender que, «com o crescimento que este ano se verifica, possamos ter não apenas mais dias, como também um espaço bem maior do que o que temos atualmente». O evento é promovido pela Câmara Municipal, num investimento que ronda os 150 mil euros. Tal como na primeira edição, será atribuído um subsídio aos produtores que participam no certame. «É um estímulo à pequena produção e à economia mais desfavorecida, que é a do mundo rural», justificou Álvaro Amaro.