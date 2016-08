Secção: Atualidade

Número de despedimentos em queda

Desde 2003 que não havia tão poucos despedimentos em Portugal, revelam os dados do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) para o mês de julho.

De acordo com o “Jornal de Negócios” desta segunda-feira, no mês passado 45.202 portugueses inscreveram-se nos centros de emprego em Portugal continental. Desses, 4.601 foram despedidos pelas empresas onde trabalhavam. Trata-se do valor mensal mais baixo desde 2003, ano em que IEFP começou a compilar estes dados.

Desde a chegada da “troika” em 2011, Portugal entrou numa trajetória ascendente de despedimentos que só veio a quebrar pela primeira vez no verão do ano seguinte. O pior mês que há registo foi o de dezembro de 2011: mais de 15 mil portugueses foram despedidos e inscreveram-se nesse mês nos centros de emprego.

Desde então, o número de despedidos inscritos no IEFP tem vindo a diminuir mensalmente. O “Negócios” conta ainda que o principal motivo para a inscrição nos centros do IEFP continua a ser a não renovação de contratos a prazo (43,6 por cento do total em julho), seguido por “ex-estudantes” (10,3 por cento) e pessoas despedidas (10,2 por cento).