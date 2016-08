Secção: Atualidade

Denunciadas burlas de empresas que se passam por agências de viagens

Tempo de leitura: 1 m

A Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) denunciou hoje a existência de alegadas burlas por parte de empresas que se apresentam como Agências de Viagens e aconselhou os consumidores a recorrerem ao Provedor do Cliente, segundo noticia o Expresso.

«Tem chegado ao nosso conhecimento a ocorrência de alegadas burlas perpetradas por empresas que se apresentam como Agências de Viagens, ou empresas que, estando registadas no Registo Nacional de Agências de Viagens e Turismo (RNAVT), não são membros da APAVT», informou a associação, em comunicado.

A APAVT condena «em absoluto estes crimes e outras más práticas» e alerta os consumidores «para a necessidade e benefícios de, aquando da escolha de uma Agência de Viagens», se certificarem de que a empresa em questão possui um RNAVT, ou seja, que é efetivamente uma Agência de Viagens.

Para tal, a APAVT aconselha os consumidores a consultarem a página na internet do Turismo de Portugal. Caso os consumidores necessitem de recorrer ao Provedor do Cliente das Agências de Viagens e Turismo, em caso de alegadas burlas, devem consultar a página do Provedor do Cliente da APAVT, aconselha a associação.