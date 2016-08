Secção: Última

Parque Natural da Serra da Estrela em chamas

Durante 20 horas os bombeiros combateram um incêndio em Seia, em pleno Parque Natural da Serra da Estrela. O incêndio terá deflagrado pelas 14h46 de segunda-feira, na freguesia de Vide e Cabeça e só na manhã do dia seguinte, às 10h32, é que o fogo, que chegou a ter três frentes ativas durante a madrugada, foi dado como dominado.

Embora ainda fosse cedo para fazer contas aos estragos, na terça-feira o Presidente da Câmara de Seia calculava que a área ardida deveria estar entre os 300 e os 400 hectares. «Os locais de difícil acesso» dificultavam o combate ao fogo e os vários «reacendimentos ao longo da manhã», preocupavam Carlos Camelo, que salientou «a rápida atuação e em números muito significativos», por parte dos bombeiros «ao contrário do que estamos habituados». No terreno chegaram a estar mobilizados 347 homens, apoiados por mais de uma centena de meios terrestres e seis meios aéreos. O Edil destacou o trabalho das máquinas de arrasto que estiveram no local, «que permitiram a abertura de aceiros», durante a noite. Uma atuação que considerou «decisiva» para impedir a progressão do incêndio que afetou apenas floresta e zonas de pasto, não tendo posto em perigo nenhuma povoação. Carlos Camelo lamenta «a mudança de cor das encostas da Teixeira e de Balocas de verde para negro» e lembra que o crescimento de novas árvores «vai demorar anos e nunca mais será igual». O edil teme ainda as primeiras chuvas, devido ao «deslizamento de terras e a lixeira que vai ser arrastada que vai afetar as linhas de águas».

O incêndio terá tido origem criminosa. Outros órgãos de comunicação social avançaram que o suspeito tem perturbações mentais e no momento da detenção, por parte da Polícia Judiciária, apresentava ferimentos ligeiros e queimaduras. O Presidente da Câmara de Seia não quis fazer comentário sobre este assunto, deixando isso «nas mãos da Polícia Judiciária que já está a investigar».