Secção: Opinião

Saúde de férias

Tempo de leitura: 3 m

As previsões apontam para que, este ano, possa vir a ser o mais quente desde que existem registos a nível mundial.

O mês de julho de 2016 foi o 2º mais quente desde 1931, ano em que se iniciaram os registos das temperaturas.

Nesta onda invulgar de calor, todas as atenções estão viradas para o litoral e mais precisamente para o Algarve e as suas zonas balneares. Infelizmente, sobretudo, na área da Saúde – para não variar - pelos piores motivos.

No final do mês de julho, o Serviço de Urgência Básica de Albufeira esteve a funcionar com um médico, apesar de a legislação obrigar à presença mínima de dois médicos. Mas nem sequer o desrespeito da legislação é o mais grave... O bom senso aconselharia, aliás, a reforçar os recursos humanos numa zona de exponencial aumento da população nesta altura do ano.

Esta demonstração de desorganização pode, potencialmente, desencadear situações catastróficas e descontroladas.

Todos os anos se repetem as mesmas lições, mas, todos os anos, o Ministério da Saúde, como mau aluno, tem sido incapaz de prever e atuar devidamente.

Recentemente, um jornal nacional deu conta de três ortopedistas terem abandonado o serviço de urgência sem possibilidade de serem contactados, deixando à sua espera, três doentes para serem operados com traumatismos complicados por fraturas ósseas.

Estes dois exemplos com grande impacto mediático, tendo em conta o local onde decorreram e nesta altura do ano, demonstram exemplarmente o alto nível de desorganização e descontrolo dos recursos humanos na área da Saúde.

É indesmentível que faltam médicos no nosso País e que, devido à burocracia dos processos e às condições oferecidas, são cada vez mais os profissionais de saúde a saírem definitivamente para o estrangeiro. O evidente abuso do recurso às empresas de contratação de médicos, em vez de privilegiar a contratação direta dos médicos, está a destruir o funcionamento das unidades de saúde.

Mas o caso dos ortopedistas do Centro Hospitalar do Algarve tem ainda outros contornos que não queria deixar de apontar. Trata-se de um caso de irresponsabilidade, de incumprimento das funções laborais e, sobretudo, de violação deontológica grave. Caso estes exemplos venham a ser comprovados - médicos que abandonaram o serviço de urgência com doentes à espera para serem tratados - a Ordem dos Médicos, através do seu Conselho Disciplinar, deverá ser exemplar na sua atuação em punir estes médicos.

A Ordem dos Médicos defende a qualidade da Saúde bem como os médicos que estão verdadeiramente ao serviço do bem-estar dos seus doentes. Quem não cumprir com os seus deveres éticos, no atendimento e no tratamento dos doentes, não tem os requisitos mínimos para abraçar esta profissão.

Se assim for, o melhor é deixarem o lugar a outros…

Este verão quente pode, inesperadamente, provocar graves consequências em várias áreas. Na saúde, mais uma vez, não tem sido exceção.

Por: Carlos Cortes

* Presidente do Conselho Regional do Centro da Ordem dos Médicos