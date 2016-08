Secção: Opinião

Crónica Política

Sabemos aproveitar oportunidades?

Tempo de leitura: 2 m

Gostaria de começar esta minha crónica escrevendo que, na passada semana, tínhamos sido surpreendidos com a notícia de um estudo sobre a evolução da população jovem nos distritos da Guarda e Castelo Branco, infelizmente, não o posso fazer porque estas noticias já não surpreendem ninguém. O nosso interior continua a perder gente todos os dias e em especial a população mais jovem que sai e já não volta.

Quando lemos estas notícias, ou analisamos os documentos que lhes dão suporte, ficamos revoltados e, mais ainda, quando vivemos num concelho do interior que continua a desbaratar as condições e oportunidades de que dispõe.

Continuamos a assistir a uma total falta de estratégia para a fixação de empresas na Guarda, e as medidas avulso que fomos conhecendo, já todos percebemos que não trouxeram nada de novo.

Quando vemos o País a fazer um esforço significativo na Industria 4.0, que se traduz em fortes investimentos em empresas de base tecnológica, e verificamos a falta de estratégia do nosso município para ser capaz de acompanhar todo o investimento que vai ser feito nesta área é deveras confrangedor. E ainda mais angustiado fico quando vejo a apresentação de ideias que vão de encontro às linhas orientadoras desse programa serem completamente ignoradas, retirando-lhes, assim, toda e qualquer importância que poderiam vir a ter. Enquanto isso, em concelhos próximos, vemos serem criadas Start up, incubadoras e aceleradoras de empresas, na sua maioria com uma forte relação com as instituições de ensino superior e com o tecido empresarial, sendo que por cá, continuamos a achar que os principais investimentos devem ser canalizados para outras áreas.

Para finalizar, uma boa noticia, os mais recentes números tornados públicos dizem que Portugal não tinha um número de desempregados, inscritos nos centros de emprego, tão baixo desde 2009. Afinal a geringonça funciona.

Por: João Pedro Borges

* Presidente da concelhia da Guarda do PS