Secção: Desporto

Leões defrontaram o Olhanense, numa partida pouco interessante e que terminou sem golos

Sporting da Covilhã conquista primeiro ponto da época

Tempo de leitura: 2 m

Leões continuam sem vencer

O Sporting da Covilhã deslocou-se no último domingo ao terreno do Olhanense, num jogo da terceira jornada da II Liga. A partida terminou sem golos e deu a cada uma das equipas o primeiro ponto na competição.

Num jogo sem grandes oportunidades e pouco interessante, o técnico do Olhanense surpreendeu os serranos com várias alterações no “onze”, em relação à jornada anterior”. Optou por um esquema tático de 5-2-3, com três centrais e dois “trincos” a ocupar a zona central, e bloqueou as investidas contrárias. A tática defensiva dos algarvios parecia resultar e durante a primeira parte o Sporting da Covilhã somou apenas dois remates, ambos muito por cima da baliza, criados por Davidson, aos três e aos 30 minutos.

A primeira parte terminou sem golos e o período que se seguiu não foi melhor. Registaram-se algumas alterações nas duas equipas, mas o jogo manteve-se pouco atrativo. Nem os erros do adversário originaram o golo do desempate.

Aos 83 minutos, Jorman Aguilar, do Olhanense, aproveitou uma má reposição de bola do guardião Hugo Marques, atirando perto do poste esquerdo, e, depois, aos 89, após uma “oferta” de Tiago Duque, Luís Pinto, dos “leões”, em boa posição, atirou ao lado.

O encontro acabou por não se revelar um bom jogo de futebol, mas com um resultado justo.

O Sporting da Covilhã vai receber na próxima 4ª feira o Sp. Braga B, pelas 17h30 e no domingo regressa ao Algarve para defrontar o Portimonense.