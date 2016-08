Secção: Cultura

3.500 festivaleiros passaram pelo Côa Summer Fest em Vila Nova de Foz Côa

Uma semana após a sexta edição do Côa Summer Fest, Rui Pedro Pimenta, presidente da Associação Juvenil Gustavo Filipe (entidade organizadora) revela que o balanço é «muito positivo». Cerca de 3.500 festivaleiros passaram por Vila Nova de Foz Côa entre quinta-feira e sábado, dando uma dinâmica diferente à cidade. O dirigente garante que «tivemos mais pessoas de fora do concelho no nosso campismo e a nossa oferta da pousada teve vários interessados». Sobre as atividades, Rui Pedro Pimenta afirma que o Sunset Somersby, que decorreu no final da tarde de sábado, «foi o melhor que já tivemos», tendo sido a Foz Color, uma corrida colorida que deu vida às ruas fozcoenses no primeiro dia do festival, outro sucesso que «excedeu largamente os números da edição anterior».

Por agora, resta «estudar a viabilidade da edição de 2017», mas a organização «tem vontade que o festival continue desde que existam boas condições para isso», adianta o responsável.

The Undercovers, Dengaz, Meninos do Rio, MBrothers, Ground Control, X-Lim, Overule e Insert Coin, preencheram o cartaz deste ano daquele que é um festival que já ganhou peso na região.