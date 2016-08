Secção: Região

Trancoso

Feira de São Bartolomeu terminou com balanço positivo

Tempo de leitura: 2 m

Chegou ao fim mais uma edição da secular feira de São Bartolomeu, em Trancoso. Depois de 10 dias de festa o «balanço é francamente positivo», começou por dizer António Oliveira, presidente da AENEBEIRA – Associação Empresarial do Nordeste da Beira, coorganizadora do certamente com a autarquia.

O recinto acolheu 172 expositores da região e não só, que «de uma forma global estavam satisfeitos com a nossa feira», o que para António Oliveira isso só quererá dizer que «correu muito bem».

O objetivo passava por chegar aos 100 mil visitantes e a organização acredita que o número foi alcançado embora seja apenas «um cálculo estimativo, pois quase nunca há bilheteira». A entrada só foi cobrada em alguns dias, e apenas entre as 19 e as 23 horas.

Entre os principais chamarizes da feira de São Bartolomeu estavam os espetáculos noturnos, que ocorreram ao longo de todos os dias do certame, todos eles com «casa cheia». Para «concentrar ainda mais público e dar maior conforto», este ano a organização apostou numa tenta gigante, com 1.500 metros quadrados, que não deixou dúvidas a António Oliveira que se «revelou numa aposta ganha».

O setor da agropecuária também voltou a marcar presença no encerramento do certame, no passado domingo, com uma mostra reservada aos criadores locais. Pela primeira vez houve um concurso de raças de ovelhas churra mondegueiras, de cabras serranas e de vacas jarmelistas. A marcar a despedida da feira anual realizou-se ainda o tradicional festival de folclore da Associação Cultural e Recreativa de Trancoso.

A Feira de São Bartolomeu foi criada em 1273, é uma das feiras francas mais antigas do país e tem lugar de destaque na região. Com séculos de história, é considerada uma montra privilegiada das atividades económicas e dos serviços da região.