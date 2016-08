Secção: Região

Figueira de Castelo Rodrigo

”Salgadela, a Batalha” com mais de três mil visitantes

A recriação histórica da Batalha da Salgadela, que decorreu na Aldeia Histórica de Castelo Rodrigo, teve um «resultado final muito positivo». Quem o diz é Paulo Langrouva, presidente da Câmara. Segundo o autarca, entre sábado e domingo passaram por Figueira de Castelo Rodrigo cerca de 3.800 visitantes, o que ultrapassou as expetativas do município. Portugueses e espanhóis fizeram parte do público, que «ficou maravilhado e surpreendido com a quantidade de figurantes que participaram e com a qualidade das recriações», realizadas pela companhia de teatro Viv’Arte, que «fez um trabalho notável». Também o apoio da Douro Azul «foi muito importante para a concretização do evento», refere o edil.

O evento arrancou no sábado com o cortejo das tropas de cavalaria, que encheu as ruas de Figueira de Castelo Rodrigo, seguindo-se a bênção dos defensores.

Para o primeiro ano da atividade, o resultado «foi muito notável, devido à adesão que conseguimos ter», revela o responsável, realçando o «envolvimento da população em geral». A representação seiscentista da referida batalha, «dignificou um dos marcos mais importantes da história do nosso concelho», sublinha o Presidente da Câmara, para quem «a aldeia histórica foi o enquadramento mais adequado que poderíamos ter».

A “Salgadela, a Batalha” voltará, «com certeza, no próximo ano» e Paulo Langrouva adianta que para já, «é tempo de fazer o balanço do que correu bem e menos bem, para aprimorarmos e corrigirmos os erros que ocorreram, elevando assim o evento».